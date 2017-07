Luego del ataque de Braun Strowman en el pasado RAW de Tennessee, Brock Lesnar se quedó sin conocer a su retador al título universal. Sin embargo, la incertidumbre duró poco, pues en el evento rojo de Washington, Kurt Angle, gerente general del show, dio un anuncio muy importante.

"En SummerSlam 2017, Brock Lesnar se enfrentará a Samoa Joe, Roman Reigns y Braun Strowman en un combate de cuatro esquinas por el título universal. Oh, es verdad, es la pura verdad", declaró Angle.

WWE La WWE ya subió, a sus redes sociales, el póster de la lucha de cuatro esquinas. (WWE)

Al enterarse de la noticia, los tres retadores no tomaron con agrado el hecho de que se enfrentaran todos por el cetro máximo. "No me importa contra quienes tenga que luchar, solo me interesa hacer mucho daño", recalcó Strowman. Tras ello, Reigns y Joe atacaron al 'barbón'.

Luego de sacarlo de acción, los samoanos se comenzaron a golpear en el medio del cuadrilátero, pero el 'Monstruo entre Hombres' apareció nuevamente para vengarse. La furia de los tres competidores hizo que hasta los demás integrantes del roster salgan a escena a separarlos y calmarlos.