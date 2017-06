El RAW de Indiana inició con el importante anuncio que realizó Roman Reigns. El samoano mencionó que en Summerslam 2017 será el próximo retador al título universal, ya que le ha ganado a varias superestrellas y porque este es 'su patio'.

"He sido el ganador principal en tres WrestleManias seguidos. He derrotado a grandes luchadores. Por ejemplo, a The Undertaker, lo respeto y él me respeta, porque lo derroté. Después de Great Balls of Fire, no me importa quien sea el campeón, porque yo lo venceré", declaró Reigns.

En un momento, el exintegrante de The Shield se refirió a Brock Lesnar y a Samoa Joe. Justamente, a este último lo llamó solo por su segundo nombre. Tras ello, apareció el 'Destructor' para encararlo.

"Mi nombre es Samoa Joe y tu no me has vencido. Yo soy el verdadero retador y el próximo campeón universal", aseguró el 'Sicario'. Luego de sus palabras, el excampeón de NXT se fue a los golpes con Reigns.