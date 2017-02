En el último Raw, Braun Strowman exigió que haya una firma de contrato para que Roman Reings no tenga cómo evitar pelear contra él en Fastlane.

A pesar de que, solo era un hecho protocolar, el 'Monstruo entre Hombres' no se guardó nada y se agarró a golpes con el 'samoano'. Ambos llevaron su encuentro al límite batallando por los alrededores del ring.



El 'Emperador Romano' no se quedó atrás y con una terrible lanza impactó el cuerpo de Strowman. Para así romper parte de la barricada que protege a los aficionados.



Sin duda, un gran combate nos espera este domingo 5 de marzo en el Bradley Center de Milwaukee, Wisconsin, lugar donde se llevará la tercera edición de WWE Fastlane.





