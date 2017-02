WWE: Roman Reings lesionado tras ataque de Samoa Joe en Raw (VIDEO)

En el pasado Raw del 6 de febrero, Samoa Joe hizo su tan esperado debut en el roster principal de la WWE y se enfrentó a Roman Reings en un combate. Durante el desarrollo de esa lucha, el 'Destructor' se mostró muy agresivo en su victoria ante el samoano.

Sin pensar que Reings terminaría lesionado de la espalda producto de los golpes de Joe. Según Bryan Álvarez, periodista de Wrestling Observer Live, 'El Emperador Romano' presentó una molestia en su espalda tras terminar la pelea, por lo que tuvo que ser atendido en los camerinos por el personal médico de la empresa.



El periodista informó que la lesión de Roman Reings ocurrió cuando Samoa Joe le impactó con un 'azotón contra la lona' (Powerslam); sin embargo, el golpe no fue de gravedad. De esta manera, no peligra su lucha amte Braun Strowman en Fastlane.



Aunque, esto ha vuelto a encender las alarmas en WWE, pues con la reciente la lesión de Seth Rollins a manos de Joe y esta de Reings, los fanáticos no ven con buenos ojos al reciente fichaje de Raw debido a su extrema agresividad en los combates.



