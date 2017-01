La presencia de Goldberg en el WWE Royal Rumble 2017 es una amenaza para las otras superestrellas que participarán en la ‘Batalla Real’, pues la potencia y fuerza que tiene el dueño del Jackhammer son sus principales cualidades para hacerse con la victoria. De ahí que surga la siguiente pregunta ¿Quién puede eliminar a Goldberg?



Hasta el momento, se han confirmado su participación 18 superestrelllas como The Undertaker, Dean Ambrose, Bray Wyatt, Randy Orton, entre otros. Aún faltan anunciar once luchadores más que se darán cita en Alamadome en San Antonio, Texas.



La trigésima edición del Royal Rumble será este 29 de enero a las 7:00 pm (hora peruana, via Fox Action).



