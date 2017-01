Roman Reigns es uno de los luchadores más criticados por los fanáticos de la WWE, quienes volvieron a mostrar su rechazo contra el 'Samoano' este domingo durante la lucha estelar del Royal Rumble 2017.

Durante varios meses, los fans esperaron con ansias para ver nuevamente en acción a The Undertaker. El 'Enterrador' ingresó a la Batalla Real en el puesto 29 y eliminó nada menos que a Goldberg, The Miz y Sami Zayn.



En ese momento, muchos pensaron que el 'Taker' tenía chances de llevarse el triunfo. Sin embargo, Roman Reigns ingresó en el puesto 30 y, en un momento que nadie esperaba, terminó sacando a The Undertaker por encima de la tercera cuerda.



Si bien Roman Reigns había sido abucheado desde su ingreso, el descontento de la gente se hizo mucho más notorio luego de esta acción. Es por eso que muchos terminaron celebrando a todo pulmónla victoria final de Randy Orton.

TAMBIÉN LEE...