Rusev no ha cambiado mucho desde que llegó a la WWE en el 2010. El búlgaro siempre ha lucido una larga cabellera y una frondosa barba, pero decidió cambiar de look justo un mes antes de WrestleMania 33.



► Rusev: la verdadera razón por la que usa una máscara en el ring



En su cuenta de Instagram, Rusev publicó una imagen de su reciente cita en la peluquería. "Todo el pelo está fuera, ¡y me encanta!", escribió en la descripción.

@archerythebarber it's gone it's all gone!!!!! And I like it Una publicación compartida de Miroslav Barnyashev (@rusevig) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 3:09 PST

Rusev llegará a WrestleMania también con una máscara protectora. La lleva usando hace varias semanas debido a una lesión en la nariz que aún no logra curar.



Goldberg y Brock Lesnar son la estelar del evento del 2 de abril. De ganar este domingo, la 'Bestia' defendería el título universal en el show más importante del año para la WWE.



TAMBIÉN LEE...