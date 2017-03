Desde que debutó en el 2010, Ryback nunca pudo salir de la sombra de Goldberg. El hecho de parecerse tanto físicamente hizo que los fanáticos de la WWE siempre lo asociaran con él. Tanto que asegura que estos se acostumbraron a ver a un luchador de ese tipo y que, cuando renunció, la compañía no tuvo de otra que traer de vuelta al excampeón.



Así lo reveló en su más reciente podcast. "Goldberg se ve muy bien físicamente, pero es un hombre mayor. Creo que han hecho un gran trabajo con él desde que regresó, pero esto ha sido gracias a mí, por ,mi marcha. Si no, ¿por qué no lo trajeron durante los últimos cinco años cuando el combate entre él y yo tenía todo el sentido del mundo?", señaló.



Sin embargo, le dio un poco de crédito a la WWE. Y es que si no hubiese sido por wl WWE 2K17, Goldberg ni siquiera hubiese aceptado regresar al ring.



Ryback dejó la WWE en agosto pasado. No negoció la renovación de su contrato por problemas con los directivos, quienes no querían darle la exposición que él esperaba.



