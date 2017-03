A pesar de ser una de las estrellas femeninas más importantes de la WWE, es muy poco lo que se sabe sobre la vida amorosa de Sasha Banks. Incluso, muchos se sorprendieron cuando la 'Jefa' reveló estar casada Sarath Ton en el más reciente podcast de Lilian García.



En esta entrevista, Sasha Banks aseguró que nunca antes había hablado de su matrimonio en un medio de comunicación. Y también explicó que no quiso hacerlo público para no generar críticas entre los fanáticos de la WWE.



Sasha Banks junto a su esposo Sarath Ton. (Facebook) Sasha Banks junto a su esposo Sarath Ton. (Facebook)

"Lo escondo porque nuestros fans están locos a veces. Leo lo que escriben en Twitter y no me gusta, cosas como que no debería estar con él porque es feo, cosas que me duelen", explicó Sasha Banks, quien conoció a su esposo mientras entrenaba para ser profesional en Boston.



"No quiero que él recoja toda la negatividad de ese tipo de fans. Es una persona increíble. Honestamente, no sé si hubiera soportado sola mi paso por FCW o NXT. Él me ayudó en todo ese proceso. Cuando nos casamos fue rápido y en secreto", agregó la 'Jefa'.



Sobre el final de la entrevista, Sasha Banks reveló que Ton había renunciado a su trabajo para acompañarla en su paso por FCW, mientras paralelamente estudiaba diseño de modas. Es por eso que fue contratado por la WWE para confeccionar los trajes de AJ Styles, Triple H, entre otras superestrellas.



