Tras semanas de especulación, Seth Rollins hizo su aparición en el Raw, previo a Fastlane, para revelar su estado de salud y confirmar que sí llegará a WrestleMania 33.

Y es que el 'Arquitecto' puso en duda su enfrentamiento ante Triple H en 'La Vitrina de los Inmortales', ya que fue lesionado hace unas semanas por Samoa Joe,



Sin embargo, el exintegrante The Shield, puso fin al misterio y tras encarar al jefe de operaciones de WWE aseguró que de todas maneras llegará al 2 de abril.



Cabe señalar que la rivalidad entre 'The Game' y Rollins se inició después de que Triple H lo traicionará, aplicándole el pedigree, para que así Kevin Owens gané el título universal en agosto del año pasado.



