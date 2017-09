Ser el preferido o más longevo en la WWE no garantiza ganar en todos los enfrentamientos. Esto es lo que olvidaron seis estrellas de la compañía, quienes tuvieron duras derrotas ante rivales desconocidos.

A pesar de ser uno de los luchadores con más tiempo en la WWE, John Cena también es parte de esta lista. Perdió ante Tensai, un luchador que solo peleó por dos años. Ahora, se dedica a ser comentarista, pero jamás olvidará el día que le tiró tinta verde en la cara al 'Marine' y lo humilló.

Seth Rollins tampoco pudo zafarse. Cuando aún era el dueño del maletín Money in The Bank, perdió ante Heath Slater. A pesar de que fue debido a la intervención de Dean Ambrose, el ex The Shield cayó ante un novato.

Sin embargo, estos son solo dos de los seis luchadores que terminaron mal parados ante desconocidos. Entra al video y entérate del resto.