WWE: Seth Rollins sorprendió a todos eligiendo al mejor rival de su carrera [VIDEO]

Si bien en la actualidad su personaje se encuentra en un momento de incertidumbre dentro de la WWE, Seth Rollins sigue siendo considerado por muchos fanáticos como uno de los mejores luchadores con los que cuenta la compañía de los McMahon.

A la espera de encontrar rival para SummerSlam 2017, Seth Rollins viene participando de la gira promocional de este esperado evento, el cual se realizará el 20 de agosto en Nueva York. Y ahí respondió de forma inesperada cuando le consultaron sobre el mejor rival al que le tocó enfrentar en el cuadrilátero.



(WWE) (WWE)

"Irónicamente, mi mayor rival es también alguien con el que me he encontrado recientemente en alianza: Dean Ambrose. Es alguien con el que tomé caminos distintos una vez que destruí The Shield y tuvimos nuestras hostilidades, pero hemos ofrecido grandes luchas en los últimos años", respondió Seth Rollins.

Estas declaraciones sorprendieron mucho a los fanáticos, pues Seth Rollins ha sido protagonista de espectaculares combates ante grandes referentes como Triple H y John Cena. ¿Estás de acuerdo con la respuesta del 'Arquitecto'?