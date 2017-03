Si la WWE quiere que Seth Rollins llegue en óptimo estado a WrestleMania 33, no parece estar haciendo un buen trabajo. A pesar de que aseguró que pelearía contra Triple H, la lesión en la rodilla podría dejarlo fuera de competencia. En especial, después del último RAW.



Triple H no tuvo piedad de Seth Rollins y lo atacó brutalmente. Es más, usó la muleta que lo ayuda a movilizarse para golpearlo. Como consecuencia de ello, el 'Arquitecto' terminó tendido en la lona.

Es por ello que los réferis de la WWE no dudaron en ir a auxiliarlo. A pesar de que no quería ayuda, Seth Rollins sufrió para si quiera salir de la arena.



Tuvo que agarrarse de las barandas del público para llegar al final del camino. La WWE aún no se pronuncia al respecto, pero parece que los planes para el 2 de abril siguen en pie.



