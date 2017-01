Shawn Michaels es uno de los luchadores más grandes en la historia de la WWE. Por eso, los fanáticos sueñan con volver a verlo dentro del cuadrilátero, tal como sucedió en WrestleMania 32, donde tuvo una breve aparición junto a Stone Cold y Mick Foley.

En la actualidad, Shawn Michaels se encuentra promocionando su nueva película, The Resurrection of Gavin Stone, la cual se estrenará este fin de semana en Estados Unidos. Y en una entrevista con ESPN, habló del rival que le gustaría enfrentar en caso volviera al ring.



Shawn Michaels ganó tres veces el campeonato mundial de la WWE. (WWE) Shawn Michaels ganó tres veces el campeonato mundial de la WWE. (WWE)

"He visto a Samoa Joe y su trabajo en NXT. Es de esos chicos con los que me lo pasaría en grande. Es un luchador con un talento muy grande, pero del que nadie habla en estos momentos", explicó Michaels, descartando a otras grandes estrellas actuales de la WWE.



"Todo el mundo quiere verme contra AJ Styles o Dolph Ziggler y creo que crearía una gran historia con ellos, pero me gustaría enfrentarme contra un chico como Samoa Joe. Tenemos un estilo muy contrastado y es una persona que saca petróleo de donde no lo hay", finalizó Shawn Michaels.



