Dos superestrellas de la WWE de distintas épocas se pudieron enfrentar este año en WrestleMania 33. Así lo reveló Shawn Michaels en una reciente entrevista, donde contó que le propusieron enfrentar a AJ Styles en la 'Vitrina de los inmortales'.



►WrestleMania 33: cartelera actualizada tras los Raw y SmackDown de esta semana



Sin embargo, Shawn Michaels se negó a concretar esta lucha. Pues, según explicó, le habría encantado enfrentar al 'Fenomenal' en el mejor momento de su carrera, y no ahora siendo una estrella retirada.



awwee Lucha soñada: AJ Styles vs Shawn Michaels. (WWE)

"Voy a desvelar algo, pero la tan ansiada lucha entre AJ Styles pudo haber ocurrido, cuando él todavía no tenía rival para WrestleMania. Pero no acepté. Ojalá este chico hubiese estado en WWE hace 10 años", señaló.



Cabe señalar que no esta no ha sido la primera vez que se rumorea un combate entre Styles y el 'chico rompe corazones', pues en Royal Rumble tambien se pensó en hacerlo, pero la negativa de Michaels de volver a luchar impidió concretar la tan soñada lucha.





LEE TAMBIÉN...