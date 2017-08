Las patadas y los rodillazos de Shinsuke Nakamura son los más peligrosos de WWE, su popular 'Kinshasa' es prueba de ello. Sin embargo, su talento pudo haber sido visto no solo en la lucha libre, sino en las artes marciales mixtas, específicamente en la UFC.

En una reciente entrevista, el japonés reveló que la compañía de Dana White le ofreció un contrato en 2005. En aquella época, el excampeón de NXT aún formaba parte de la New Japanese Pro Wrestling (NJPW).

"La UFC me ofreció una oportunidad para trabajar con ellos, pero en ese momento yo estaba bajo contrato en Japón. No me arrepiento de haberme quedado en la lucha libre. Ahora estoy feliz en WWE", declaró el asiático.

Cabe señalar que el luchador de SmackDown sí llegó a debutar en las artes marciales mixtas en 2002, registrando tres victorias y una derrota. Además confesó que aún practica jiu-jitsu brasileño, pero sin intención de volver a MMA.