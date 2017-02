El primer WWE SmackDown Live posterior a Royal Rumble no pudo tener un mejor inicio. Randy Orton reapareció tras su triunfo en la Batalla Real para 'enterrar' nada menos que al 16 veces campeón mundial, John Cena.



► John Cena defenderá su título ante 5 superestrellas en Elimination Chamber

El bloque inició con John Cena en el cuadrilátero llenando de elogios a AJ Styles, a quien calificó como un "gran luchador". Pero en ese momento se apagaron las luces para el ingreso de Bray Wyatt y Randy Orton, quienes salieron para encarar al campeón.

Cuando parecía que John Cena iba a tener que lidiar solo contra ambos, Shane McMahon anunció que Bray Wyatt sería el compañero del 'Marine' en esta lucha de parejas. Aunque eso no evitó que recibiera un brutal castigo.



En realidad Harper no fue de gran ayuda. Eso le permitió al imparable Randy Orton definir el triunfo para The Wyatt Family, tras conectar un brutal RKO sobre John Cena.



