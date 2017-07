Si hay algo que caracteriza a Stone Cold es su sinceridad al hablar, ya sea en un ring de WWE o en una entrevista, siempre dice lo que piensa. Esta vez, en un reciente podcast, 'La Serpiente Cascabel' opinó acerca de Roman Reigns.

Steve Austin se refirió al trabajo del samoano y al hecho de que siempre le den un título máximo. "En realidad, no debería recibir el cinturón universal, sino adaptarse y centrarse en su trabajo. Conseguir una buena historia y ser Roman Reigns", declaró el miembro del Salón a la Fama.

Para Stone Cold, lo primordial es buscar buenas rivalidades y mostrarle al público cuan bueno es uno en el cuadrilátero. "Yo no me preocupaba por el título. Cuando lo gané, fue genial, pero no era una cuestión de vida o muerte", agregó.

Justamente, Roman Reigns batallará contra Braun Strowman en Great Balls Of Fire en una lucha de ambulancia. Este feudo ha recibido buenas críticas por parte de diversos especialistas, quienes han destacado el desempeño del exintegrante de The Shield.