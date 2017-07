En la década pasada, no había quien no le tenga miedo a The Great Khali. Con sus 2.16 metros y casi 200 kilos, es uno de los luchadores más grandes de la WWE. Sin embargo, se tomó un tiempo libre en el 2015 y dio un respiro a sus rivales, hasta ahora.

El domingo, en Battleground, reapareció para ayudar a Jinder Mahal. La sangre pudo más y Randy Orton pagó los platos rotos pues le arrebataron la posibilidad de convertirse en campeón.

Sin embargo, esta no sería la última vez que lo veamos en el ring de la WWE. En nuestra galería, entérate cómo fue su regreso.