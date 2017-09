A pesar de que derrotó a The Miz, Roman Reigns no pudo salir bien librado. En el último RAW de Canadá, el campeón Intercontinental, ayudado por sus secuaces, atacó brutalmente al samoano con un par de silletazos.

Durante todo el combate, Reigns tomó el control. Aunque en algunos momentos Bo Dallas y Curtis Axel, compañeros de The Miz, interfirieron de sorpresa para golpearlo, cuando el árbitro estaba distraído.

Sin embargo, no fue hasta que el exintegrante de The Shield venció con una 'lanza' al campeón Intercontinental, para que The Miztourage entren al cuadrilátero y unan fuerzas para acabar con el 'Perro Mayor'.

Con un par de sillas, el 'actor de Hollywood' masacró al samoano sin cesar. Incluso, al finalizar se burló del antiguo grupo de Reigns (The Shield), imitando su sello característico: uniendo puños con sus secuaces.