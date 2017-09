WWE: The Miz venció a Jeff Hardy y retuvo su título Intercontinental en RAW [VIDEO]

Una vez más, The Miz pudo retener el título Intercontinental gracias a la ayuda de un tercero, esta vez, ante Jeff Hardy en el RAW de Nebraska. Eso sí, no fueron sus secuaces, Curtis Axel y Bo Dallas, quienes lo hicieron ganar, sino su esposa Maryse.

Al iniciar el combate, el multicolor intentó cubrir al titular, al ver que su método no funcionaba, decidió probar con su ataque aéreo. Con un 'lazo al cuello', Hardy sacó del cuadrilátero al campeón, pero no pudo impactarlo por intervención de The Miztourage.

Para evitar más interrupciones, el árbitro decidió echar a Dallas, Axel y Matt Hardy, quienes empezaron a atacarse afuera del ring. Tras ello, el 'actor de Hollywood' respondió con un 'DDT', pero no bastó para llevarse la cuenta de tres.

En los momentos finales, Jeff se impulsó con las escaleras metálicas y le aplicó un par de patadas. El 'Enigma' subió hasta la tercera cuerda para intentar su 'Cisne Senton Bombazo'; sin embargo, Maryse despierta a The Miz, quien consigue esquivar el impacto, para luego usar su 'rompe caras' y asegurarse el triunfo.