Pese a los problemas que está teniendo la WWE con respecto a la filtración de fotos y videos íntimos de Paige, la empresa decidió que Xavier Woods, integrante de The New Day y uno de los involucrados, siga apareciendo en televisión

►WWE RAW: Reigns enfrenta a Strowman para ponerle fin a su rivalidad de cara a WrestleMania 33



Así se logró apreciar en el último Raw que se celebró en Brooklyn, en donde el equipo carismático realizó una promo de WrestleMania 33, como si nada hubiese pasado.



El público al verlos estalló en gritos por todo lo acontecido entre Woods y Paige; sin embargo, no se escuchó ningún cántico subido de tono con respecto al tema.



Recordemos que por un momento se especuló que la WWE podría sacar a The New Day, por lo menos hasta que todos los problemas relacionados a los videos íntimos se calmen.



Sin embargo, podemos apreciar que la compañía, al parecer, decidió no tomar posición respecto al tema. ¿Pasará lo mismo con Paige?









LEE TAMBIÉN...