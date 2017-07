No hay duda que Xavier Woods, Big E y Kofi Kingston son el equipo perfecto. Un claro ejemplo de ello fue el domingo, en Battleground, cuando The New Day ganó el título de parejas de SmackDown y se convirtió en el primero en lograr el cinturón en ambas marcas de la WWE.

En un combate bastante parejo, fue Xavier Woods quien hizo la diferencia. Conectó un codazo desde la tercera cuerda y logró que Los Usos no puedan seguir con la pelea. Así, tras 124 días, los samoanos perdieron el cinturón.



Este se convierte en el tercer reinado que The New Day consigue. Sin embargo, es la primera vez que se trata de la marca azul. Es así que se convierten en el primer equipo en conseguir los campeonatos en parejas de ambas marcas.



Este logro se suma al que ostentan desde hace casi un año. Con 532 días y dos reinados, los morenos son los campeones en parejas que más tiempo han tenido el campeonato de Raw. Sin duda, quieren que su estancia en la WWE esté llena de récords.