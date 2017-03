WWE: The New Day podría dejar de aparecer tras escándalo sexual de Paige

La filtración de fotos y videos íntimos de Paige ha alborotado las redes sociales. No solo por el contenido, sino porque en uno de estos materiales audiovisuales aparece un integrante de The New Day: Xavier Woods.

Aunque hasta el momento la WWE no se ha pronunciado al respecto, las primeras sanciones de la empresa podrían significar el retiro momentáneo del carismático grupo; es decir, que dejarían de aparecer en Raw.



Un inminente despido aún está por verse, pues Paige y Woods todavía tienen contrato con la compañía. Lo complicado sería buscar a otros anfitriones de WrestleMania 33, ya que The New Day fueron anunciados como tales desde hace buen tiempo.



Lo más concreto es que la WWE retire al grupo de sus próximos eventos por lo menos hasta el 2 de abril, ya que las próximas paradas antes de 'La Vitrina de los Inmortales' son ciudades como Brooklyn y Philadelphia, las cuales se caracterizan por realizar cánticos subidos de tonos (no de la era PG).







