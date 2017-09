¡Qué empiece la fiesta! The New Day reconquistó los títulos en pareja tras vencer a The Usos en SmackDown [VIDEO] Big E y Kofi Kingston, integrantes de The New Day, lograron los títulos en parejas tras derrotar a The Usos en un combate sin descalificaciones en SmackDown.

Los integrantes de The New Day consiguieron por segunda vez los títulos de SmackDown. (WWE)