Todos siguen hablando de la terrible equivocación de los Premios Óscar, el último domingo en la categoría a mejor película. Tal es así que la WWE no se quedó atrás y recreó este anecdótico momento.

Los de The New Day fueron los que representaron este hecho en Raw. Pues cuando estaban en el ring sorpresivamente hicieron su aparición Épico y Primo para luchar contra ellos.



Sin embargo, los 'Bootys' mencionaron que había un error, ya que ellos no eran sus oponentes de esta noche. Ellos sacaron de un sobre los nombres de sus retadores, quienes resultaron ser Rusev y Jinder Mahal.



Al final, los excampeones en parejas con mayor reinado en WWE ganaron sin ningún problema al equipo formado por el búlgaro y el hindú.





