La WWE sabe que cuando invita a The Rock, no tiene poder sobre sus actos. Ha pasado en más de una ocasión, pero puede que en la última haya excedido los límites de la compañía. El excampeón no tuvo mejor idea que aparecer tras el RAW y llamar desde el ring al exluchador CM Punk.



El hecho ocurrió después de la pelea entre The Big Show y Braun Strowman. The Rock apareció en el RAW para grabar una escena para la nueva película basada en la vida de Paige.

WWE The Rock llamó en vivo a CM Punk. (Difusión)

Para ello, contrató a una actriz para que hiciera de AJ Lee. Es por ello que los fanáticos de la WWE empezaron a cantar el nombre de CM Punk, lo que hizo que The Rock lo llamase desde el ring.



A pesar de que no contestó la llamada, The Rock le dejó un mensaje de voz. "Hey, Punk, es la Roca. No es broma, literal te estoy llamando desde el medio del ring frente a 15 mil personas. Acá la gente está coreando tu nombre", gritó desde el medio del Staples Center.



Sin duda, esto debe de haber molestado a los directivos de la WWE, quienes están en plena disputa legal con CM Punk. Desde que el luchador salió de la compañía no ha hecho más que criticarla, por lo que fue demandado.



