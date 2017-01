No pelea desde hace varios años, pero The Rock es una de las figuras a las que recurre Vince McMahon para promocionar los eventos de la WWE. Esto es lo que ocurriría con WrestleMania 33 pues aún no hay planes fijos para que el excampeón de la compañía pelee en el mega show.



Según el portal de noticias Wrestling News World, la WWE no tiene planeado fichar a The Rock para WrestleMania "Vince McMahon les ha dicho a los guionistas, a los redactores creativos, que se olviden de ponerlo en el show", aseguró Richard Gray.

¿La razón? Vince McMahon quiere que la atención de los fanáticos de la WWE se centre en la revancha de Brock Lesnar contra Goldberg. Al parecer, su pelea será la central del evento del 2 de abril.



A pesar de ello, The Rock estará activo con la promoción de WrestleMania 33. Al igual que en los años anteriores, el luchador incentivará la asistencia y espera volver a romper el récord de ​audiencia.



