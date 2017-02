El gran beneficio que tiene The Rock al no ser una de las estrellas fija en la WWE es que puede hacer lo que quiera cuando aparece en los shows en vivo. Esto, como es evidente, molesta a Vince McMahon.



Esto es exactamente lo que pasó en la última emisión del RAW. The Rock apareció justo después de su emisión y llamó a CM Punk desde el ring. Vince McMahon, al darse cuenta de ello, mandó a uno de los encargados a que calle de inmediato al excampeón.

wwe La rivalidad entre Vince McMahon y The Rock data de la década de los noventas. (WWE)

Sin embargo, no tuvo mucho éxito. Este le pidió que se calle o que los productores le apagarían el micro. Al escuchar esto, The Rock no dudó en burlarse. "No creo que se atrevan", respondió.



Luego, al conocer la polémica que creó este hecho, no dudó en responder vía sus redes sociales. "Trabajo con mi instinto. Siempre hay que escuchar al público y tratar de darles algo especial. Gracias al universo de la WWE por el apoyo", señaló.

wwe CM Punk no respondió a la provocativa invitación de The Rock. (WWE)

Tras de este hecho, The Rock ha perdido un poco de popularidad con la WWE, pero sin duda alguna, se ganó a los fanáticos de la compañía. A pesar de los años, no ha perdido el toque.



