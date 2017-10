A puertas de dos luchas dentro de la Celda Infernal en Hell in a Cell, es importante recordar el combate que marcó un hito, no solo en este tipo de encuentros, sino en la historia de la WWE. En 1998, The Undertaker lanzó a Mankind desde lo más alto de la jaula y cayó contra la mesa de transmisión.

El evento 'King of the Ring' fue escenario de la tercera vez que se usaba la estructura metálica. Justamente, un año atrás (1997) la inauguraron el 'Hombre Muerto' y Shawn Michaels con victoria para 'HBK', gracias a la intervención de Kane.

Pero en esa ocasión el 'Fenómeno' se llevó el triunfo de una manera muy dominante. El 'Enterrador' castigó con una 'garra contra lona' y una 'tumba rompe cuellos'; sin embargo, nada se comparó con el impactante suceso.

"El momento más impresionante en la historia de Hell in a Cell ocurrió hace 19 años", escribió la WWE en su cuenta oficial de Facebook conmemorando el histórico combate hace unos meses.

Para muchos especialistas esa fue la pelea más famosa en la historia.