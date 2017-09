No dijo nada, pero porque no era necesario. The Undertaker se despidió de los fanáticos de la WWE en WrestleMania. Se especuló que era por su salud, pero puede que todo haya sido parte del guión de la compañía. Tanto que podría volver, ahora contra John Cena.

Según Billi Bhatti de The Dirty Sheets, la WWE quiere juntar ahora sí a las dos mega estrellas de la compañía. La rivalidad empezaría en No Mercy, con una aparición del 'Enterrador'.

Sin embargo, el enfrentamiento no depende de él. John Cena, quien ahora está enfocado en su carrera como actor, debe pedir un permiso especial que lo deje volver al ring.

De cumplirse, esta sería la quinta aparición de The Undertaker en este evento. La presente edición se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre.