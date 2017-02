Los 51 años de The Undertaker le están cobrando factura, en especial su cadera. El 'Enterrador' se someterá a una cirugía de cadera después de WrestleMania 33 y ya amenazó con que no volverá a pisar el ring de la WWE después de la intervención. Es por ello que quiere que su última pelea sea contra un rival digno.



WWE: ¿Seth Rollins y Triple H podrán pelear en WrestleMania 33?



Según Jason Brown de Wrestling News World, The Undertaker no está de acuerdo con pelear con John Cena. Es por ello que está convenciendo a Vince McMahon para que su contrincante sea un luchador menor y que pueda 'pasarle la antorcha': Roman Reigns.



WWE Roman Reings eliminó a The Undertaker del Royal Rumble. (WWE)

Aunque aún no hay una comunicación oficial, parece que el jefe de la WWE aceptó las condiciones de The Undertaker. El hecho de que este haya sido eliminado por el samoano crea la rivalidad para la supuesta pelea que tendrían en WrestleMania 33, el próximo 2 de abril.



Braun Strowman también fue parte de las negociaciones, pero The Undertaker está determinado con que Roman Reigns sea su último rival. Quiere que se despedida sea a lo grande.



TAMBIÉN LEE...