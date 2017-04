The Undertaker tiene 52 años y sabe que su fin está cerca, pero eso no significa que vaya a irse tan fácilmente. El luchador retó a Roman Reigns en plena pelea de WrestleMania 33 y le demostró que tendría que luchar para vencerlo en el show que le dio un nombre en la WWE.

Durante la pelea, The Undertaker y Roman Reigns intercambiaron palabras. Parecía que el samoano le decía una y otra vez que no quería vencerlo, pero el 'Enterrador' no quiso que el enfrentamiento sea una burla para los fanáticos de la WWE.

"No tienes los h***** para hacerlo", le gritó el luchador leyenda de la WWE. Esto hizo que Roman Reigns siguiera en el papel y finalmente lo derrote.

Al parecer, Roman Reigns estaba dudando de si vencer al 'Taker' o no. En declaraciones después de WrestleMania 33, el exmiembro de The Shield aseguró que no quería hacerlo, pero tuvo que seguir las órdenes de la WWE.