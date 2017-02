The Undertaker quiere ser parte de la cartelera de WrestleMania 33. Por ello, tiene pensado retar a Roman Reigns a un combate el 2 de abril en el evento más grande de la WWE.

El enfrentamiento sería posible, ya que Reings eliminó al 'Enterrador' en la batalla real, causando el deseo de revancha de 'Taker'. Este sería el inicio de la rivalidad que se desarrollaría después del 5 de marzo, fecha de WWE Fastlane, evento previo a WrestleMania 33.



Actualmente, 'El Emperador Romano' tiene un enemigo que es Braun Strowman. Se estima que la rivalidad entre ellos termine en Fastlane. Para que así se retome el duelo entre The Undertaker y Roman Reings de cara a 'La Vitrina de los Inmortales'.



'El Hombre Muerto' prevé que este podría ser su último WrestleMania, pues su estado de salud no es el mejor debido a que necesita una cirugía de cadera. The Undertaker espera así terminar una gran trayectoria de 30 años como luchador.





