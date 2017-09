Para nadie es un secreto que las decisiones importantes las toma Vince McMahon. Por ello, no es de extrañarse que los resultados de No Mercy sean decisión del jefe mayoritario de WWE, sobre todo del combate entre Brock Lesnar y Braun Strowman.

Sin embargo, las dudas han invadido al 'jefecito', pues se dice que aún no tiene claro el desenlace del mega evento de RAW. Según Bryan Álvarez, periodista especializado de Wrestling Observer, McMahon tendría dos finales, con tiempos de duración diferentes.

"El combate entre Lesnar y Strowman tiene dos finales, no porque haya uno falso, sino porque Vince no ha decidido aún lo que quiere hacer en el encuentro. Creo que a última hora resolverá lo que pasará en No Mercy", dijo Álvarez.

Actualmente, el plan a futuro que se ha estado manejando para la 'Bestia Encarnada' es que se enfrente a Roman Reigns en WrestleMania 34. Sin embargo, eso no quiere decir que Strowman no pueda ganar el título y perderlo luego.