Durante casi toda su carrera en la WWE, The Rock tuvo fuertes peleas con Vince McMahon, el jefe. Y a pesar de que se fue hace más de una década, la animosidad persiste. Esto se hizo evidentes después de que se emitiera el RAW.



► The Rock apareció en el RAW y llamó a CM Punk desde el ring (VIDEO)



The Rock apareció en el Staples Center, donde se llevó a cabo la última edición del show rojo, para grabar una escena de la película basada en la vida de Paige. Sin embargo, su presentación fue interrumpida por Vince McMahon.

wwe Así fue el careo entre Vince McMahon y The Rock. (WWE)

"Estás despedido", le gritó el mandamás de la WWE. The Rock se quedó sorprendido, pero luego siguió con sus planes originales. Esto fue solo una puesta en escena para animar al público a participar de la grabación.



The Rock no aparecía en la WWE desde el 3 de abril del año pasado, fecha en la que se llevó a cabo WrestleMania 32. Allí, consiguió una marca histórica al tener la victoria más rápida (6 segundos).



