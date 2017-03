La WWE está haciendo las paces con sus exestrellas. Primero fue con Goldberg y luego Kurt Angle, a quien inducirán al Salón de la Fama. Sin embargo, antes de ello tenía que ver a Vince McMahon, con quien tuvo problemas en el pasado.



► WWE: Kurt Angle le aplicó su llave de rendición a presentador de ESPN



Las cámaras de la WWE grabaron el reencuentro de Kurt Angle y Vince McMahon después de casi una década. A pesar de que el exluchador pensó que habría problemas, el jefe de la compañía lo recibió con los brazos abiertos.

"No sabía qué esperar. Pensé que querría darme un puñete en la cara por todo lo que pasó, pero estuvo dispuesto a decir a perdonar y olvidar. Vamos a seguir adelante. Cuando me vio, inmediatamente me abrazó. Fue como si ese padre le diera la bienvenida de regreso a su hijo mientras me decía: ‘Es bueno tenerte de vuelta a casa'", aseguró.



Kurt Angle dejó la WWE en el 2006 por "problemas personales". Luego de ello trabajó en Japón y en circuito independiente. Después de años alejado de la compañía, en el 2017 se anunció que sería inducido al Salón de la Fama.



TAMBIÉN LEE...