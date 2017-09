En lo que fue su regreso a SmackDown tras cuatro años, Vince McMahon fue masacrado por Kevin Owens. Esto luego de que el jefe concretará un combate entre 'KO' y Shane dentro de una celda infernal.

El segmento inició con el canadiense en el cuadrilátero solicitando el ingreso del jefe de la junta directiva de WWE. Cuando McMahon entró al ring, Owens reiteró en más de una ocasión que lo denunciaría porque Shane lo atacó.



Vince McMahon tuvo que ser auxiliado por el personal de WWE. (WWE)

"Suspendí a mi hijo no porque te golpeó, sino porque no terminó lo que hizo", dijo el mandamás. En ese momento, Vince pactó un combate dentro de una jaula entre Owens y Shane para Hell in a Cell. Eso sí, el 'jefecito' le aseguró a 'KO' que no lo despedirá si es que llega a masacrar a un McMahon.

Tras mencionar eso, ambos se dieron un apretón de manos. Sin embargo, lo peor recién comenzaba, ya que el excampeón de los Estados Unidos le propinó un cabezazo al dueño de WWE, que lo dejó tendido en la lona con la frente llena de sangre. Pero eso no fue, también le conectó una súper patada a la quijada y se lanzó de la tercera cuerda para impactar el cuerpo del propietario.