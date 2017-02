Cuando Donald Trump ganó la Presidencia de los Estados Unidos, uno de los más felices fue Vince McMahon, y no tanto por la larga amistad que comparten. Si no porque, su esposa, Linda, será parte del gabinete de la estrella del Salón de la Fama de la WWE.



Es por eso que Vince McMahon no dudó en visitar la Casa Blanca para cuando su pareja fuese anunciada oficialmente como la jefa de Negocios Pequeños. Y no fue con las manos vacías pues llevó una foto de la vez que el jefe de la WWE perdió en la pelea de millonarios.

wwe (Instagram)

El hecho ocurrió después de WrestleMania 23. McMahon perdió una apuesta y tuvo que pagarla en el ring. Donald Trump rapó personalmente al mandamás.



Vince McMahon asistió la Casa Blanca en compañía de sus nietos, hijos Shane y Stephanie, y su yerno, Triple H.



