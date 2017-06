Un hecho insólito ocurrió este martes en SmackDown Live. Por primera vez en la historia de la WWE, un luchador se vio obligado a devolver el maletín de Money in the Bank. Se trata de Carmella, quien el último domingo ganó la lucha femenina de escaleras.

¿Qué ocurrió? Resulta que James Ellsworth hizo trampa durante esta histórica lucha, permitiéndole a Carmella imponerse a Charlotte Flair, Becky Lynch, Tamina y Natalya. Y aunque parecía que se saldría con la suya, la alegría le duró menos de dos días a la 'Princesa'.

"El combate era sin descalificación y las reglas decían que la ganadora sería la primera en tomar el maletín. Pero la intervención de James Ellsworth cambia las cosas. Es por eso que Carmella será la primera mujer en entregar el maletín de Money in the Bank", explicó Daniel Bryan.



"No permitiré que alguien como James Ellsworth arruine este momento histórico", agregó Daniel Bryan, quien confirmó que la próxima semana en SmackDown Live se llevará a cabo una nueva lucha femenina de escaleras para definir a la portadora definitiva del maletín.



Por si fuera poco, Carmella fue atacada por Becky Lynch y Charlotte Flair luego de que Daniel Bryan se llevara su maletín. ¿Podrá la 'Princesa' recuperar su trofeo en la próxima edición de SmackDown Live?



WWE SMACKDOWN LIVE: INCIDENCIAS

PREVIA:



Vince McMahon puso a un gerente en cada una de sus marcas para que mantenga el orden, pero parece que a Daniel Bryan le ha quedado grande el puesto. Tras la polémica en Money in The Bank, el barbudo hará un importante anuncio esta noche (7:00 pm, vía Fox Sports 3) que podría afectar el curso de los luchadores en la WWE.

James Ellsworth violó las reglas de la lucha de escaleras femenina para beneficiar a Carmella. Es por ello que está en riesgo de perder el maletín. Daniel Bryan tomará una decisión hoy.

Baron Corbin, el ganador masculino de esa prueba, tiene los ojos en Jinder Mahal, en especial en su cinturón. Sin embargo, Randy Orton también está en carrera para el título.

Mike y Maria Kanellis podría reaparecer en el show de la marca azul. Al igual que la división femenina, podrían tener un espacio importante esta noche.