James Ellsworth se hizo un nombre en la WWE por intervenir siempre en los momentos más inesperados. Este domingo, en Money in The Bank, volvió a hacerlo, y nada menos que para beneficio de su compañera, Carmella. La ayudó a ganar la lucha de escaleras y conseguir el maletín femenino.

El resto de superestrellas no pudo evitar que Ellsworth se meta en el combate. Cada vez que una de las rivales de su 'novia' estaba en buena posición para llevarse el premio, él intervenía. Ni siquiera la excampeona Charlotte Flair pudo evitarlo.

Durante el desarrollo de la lucha, Becky Lynch y Natalya estuvieron cerca de llevarse la maleta, pero Carmella las detuvo. Es ahí, que la irlandesa le aplicó un 'súper bombazo', que la dejó tirada en la lona.

Lynck fue la última en tener una opción clara, pero Ellsworth derribó la escalera. Al estar todas las feminas agotadas y en la lona, él intentó animar a su compañera para que suba a lo más alto del ring, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, James decidió coger la escalera y él mismo bajar el maletín, dándoselo a Carmella.

LA PREVIA:



El Money in the Bank 2017 será un evento que marcará un hito en la historia de la WWE. Porque hoy (7:00 pm/FOX Action) albergará la primera lucha femenina de escaleras de la compañía, en la cual se pondrá en disputa el derecho de desafiar a la actual campeona mundial.

A diferencia de la lucha masculina de escaleras, donde participarán seis superestrellas, en este caso serán cinco las protagonistas: Charlotte Flair, Natalya, Becky Lynch, Tamina y Carmella (con James Ellsworth).

Para este combate, no se descarta que puedan formarse alianzas dentro del ring. Pues todas las heel (Natalya, Carmella y Tamina) han venido enfrentándose contra Charlotte y Becky Lynch en las últimas ediciones de SmackDown Live.

Dentro de la cartelera de Money in the Bank 2017, Naomi pondrá en disputa el Campeonato Mundial de la WWE en una lucha individual ante Lana. Por lo que todavía no está definido quién será la rival de la luchadora que gane el maletín.