Brock Lesnar está sediento de venganza, y en tan solo dos semanas podrá hacer su sueño realidad. El luchador reaparece este lunes (8 pm, vía FOX Sports 2) en miras a su pelea en la batalla real de la WWE.



La 'Bestia' reaparece después de perder ante Bill Goldberg en Survivor Series, siendo una de las derrotas más humillantes de su carrera. Sin embargo, en Royal Rumble, le próximo 29 de enero, podrá resarcirse.

Chris Jericho debuta como campeón de los Estados Unidos, pero debe esperar una venganza por parte de Roman Reigns. Su amigo Kevin Owens, campeón universal de la WWE, podría intervenir en el enfrentamiento.



Además, esta noche se podrían conocer más nombres que pelearán en Royal Rumble. Por el momento, se sabe que Brock Lesnar, Goldberg, Braun Strowman, The New Day, Seth Rollins, Baron Corbin, Dolph Ziggler, The Miz, Chris Jericho, Dean Ambrose y The Undertaker estarán presentes.



