Roman Reigns no parece estar pasándola tan bien, es especial lejos de Dean Ambrose y Seth Rollins. Es por ello que Cesaro y Sheamus se unirán a The Miz esta noche (7:00 pm / Fox Sports 2) en Indeanápolis para discutir del posible regreso de The Shield.

Tras formar una alianza para derrotar a Roman Reigns la semana pasada, el campeón intercontinental y la dupla de Cesaro y Sheamus buscarán una nueva estrategia. Los ampeones de parejas deben estar atentos a la transmisión pues ahí podrían conocer a sus próximos retadores al título.

La rivalidad entre Bray Wyatt y Finn Bálor será el centro de atención de la noche. Al igual que Enzo Amore, quien debe defender el cinturón de peso crucero frente a varios codiciosos, como Kalisto.

Alexa Bliss también tendrá una secuencia especial, en especial por la presencia de Mickie James. La seis veces campeona femenina no pudo vencer a Nia Jax por intervención de la rubia. Pero ya podrá tener su revancha pues el próximo domingo 22 de octubre, en TLC: Tables, Ladders and Chairs.