El RAW de Indiana fue escenario del retorno de Braun Strowman al show. El 'Monstruo entre Hombres' regresó en los momentos finales de la pelea entre Roman Reigns y Samoa Joe. Revive la inesperada acción.

Cuando los samoanos brindaban una de las mejores luchas del evento rojo, una ambulancia ingresó a la arena. El excampeón de WWE no sabía que pasaba. En ese momento, Strowman salió del carro para ir hacia el cuadrilátero.

El 'Perro mayor' se distrajo y perdió su combate ante el 'Destructor'. El 'barbón' ingresó y encontró a Reigns tendido luego de la 'dormilona' que le aplicó el retador número uno al título universal.

"Roman, no he terminando contigo. Quiero una lucha en Great Balls of Fire, pero una de ambulancia", sentenció el grandulón. De esta manera, un nuevo combate podría añadirse a la cartelera del show del 9 de julio.

WWE

LA PREVIA



El show rojo se llevará a cabo en el Ford Center de Evansville, Indiana. Será el primer evento en miras a SummerSlam, el evento del verano del 2 de agosto.

Pero antes de ello toca Great Balls of Fire, evento donde Samoa Joe y Brock Lesnar se enfrentarán por el título universal. La cita es el 9 de julio, por lo que esta noche el excampeón de NXT podría hacer una aparición en aras de su próxima pelea.

Seth Rollins volverá a tener protagonismo en su disputa con Bray Wyatt. Lo mismo pasará con Bayley, quien espera volver a tener chance al título femenino.