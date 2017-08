Perder porque su rival hizo trampa es una humillación que Shinsuke Nakamura no quiere dejar pasar. Es por ello que esta noche (7:00 pm, vía Fox Sports 3) en SmackDown, buscará una nueva oportunidad para pelear por el título de la WWE.

El japonés perdió por la intervención ilegal de los hermanos Singh. Jinder Mahal se salió con la suya y conservó el cinturón de la WWE, pero no le quedará otra que aceptar la revancha.

Para su suerte, Natalya no corrió con la misma suerte que Shinsuke Nakamura. La rubia venció a Naomi, pero ahora tendrá que cuidarse las espaldas también de Carmella, quien tiene el maletín de Money in The Bank.

AJ Styles y Los Usos esperan conseguir una pelea hoy y recuperar sus campeonatos. Kevin Owens tiene el de los Estados Unidos, mientras que Seth Rollins y Dean Ambrose el de parejas.