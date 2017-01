Cuando se anunció que Randy Orton sería parte de la familia Wyatt, los fanáticos de la WWE no pensaron que la alianza duraría mucho tiempo. Y, efectivamente, su rivalidad con Luke Harper se hizo evidente. Esta noche (8:00 pm, vía FOX Sports 3) en SmackDown Live, los luchadores resolverán sus diferencias en el ring.



La 'Víbora' y su compañero definen su lugar este domingo en Royal Rumble. De no arreglar sus diferencias, no podrán ser parte de la batalla real. La familia Wyatt podría desintegrarse esta misma noche.

Quien también pondrá su futuro este domingo será AJ Styles, quien defenderá el título mundial ante John Cena. Este martes será la última vez que se vean las caras antes de la pelea por el cinturón.



Mickie James volverá a ser parte del show, esta vez sin el disfraz de la 'Luchadora'. Becky Lynch y Alexa Bliss podrían recibir una sorpresa que les afectará la pelea en Royal Rumble.



