Tendrá 52 años cuando pelee en WrestleMania 33, pero no deja que la edad lo limite. The Undertaker es un fijo en el show de la WWE y peleará nada menos que con Roman Reigns.



► The Undertaker: el rival que le pidió a Vince McMahon para la última pelea de su carrera en WrestleMania 33



Después de semanas de rivalidades, la WWE por fin confirmó la pelea entre los luchadores. El primer careo entre ambos será en el RAW.

Al parecer, esta sería la pelea de despedida de The Undertaker. Después de someterse a una cirugía de cadera, la estrella de la WWE tiene pensado despedirse del evento que lo hizo leyenda.



Actualmente tiene un récord de 23-1, de lejos la mejor marca de WrestleMania 33. Roman Reigns tiene un gran reto por delante.



