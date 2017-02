Leyendas se han creado en WrestleMania. Y no es para menos pues al ser el evento más importante del año para la WWE, los luchadores que pelean allí pasan a la historia. Sin embargo, hay algunos que lo hicieron por tener dolorosas derrotas.



Es por ello que hacemos una lista de los luchadores que perdieron en el mega show. Y, como no puede faltar, The Undertaker es quien abre la galería. El hecho de perder su invicto ante Brock Lesnar marcó un hito en la WWE.



Pero no es el único que dejó con la boca abierta a los fanáticos de la WWE. Leyendas decidieron despedirse para siempre justo en este evento. Para conocer quiénes son, entra a nuestra galería.



