Una increíble historia sorprendió el último fin de semana a los fanáticos de las artes marciales mixtas (MMA) en Brasil. Se trata de Luis Felipe Alvim, quien se hizo famoso en YouTube tras derrotar al campeón de una organización local en un evento al que asistió como aficionado.

Esto ocurrió en Minas Gerais, donde se llevó a cabo la edición número 18 del evento Juiz de Fora Fight. Alvim, profesor de muay thai de 22 años, asistió al evento para vender brownies en la entrada junto a su novia, con lo cual obtuvieron el dinero para poder comprar sus entradas.

Al ingresar al hotel donde se había montado la jaula, Alvim se acercó a saludar a su entrenador a los vestuarios, donde se enteró que la pelea estelar del evento, donde se pondría en juego el título de peso ligero, se había cancelado. Esto, debido a que el retador, Carlos Eduardo Rufino, no pudo dar con el peso correcto.

Alvim sacó a relucir sus mejores técnicas de jiu jitsu. (Instagram) Alvim sacó a relucir sus mejores técnicas de jiu jitsu. (Instagram)

Si bien Luis Felipe Alvim se ofreció de inmediato para tomar la pelea, la organización consiguió un nuevo retador. Sin embargo, este sustituto los terminó cancelando a falta de 40 minutos. Fue entonces cuando este profesor de muay thai, con conocimientos de jiu jitsu, se animó a disputar su primera pelea profesional de MMA.



Sobre el inicio de la pelea, Alvim no la pasó nada bien contra el campeón. Pero cuando estaba recibiendo un duro castigo en la lona, aprovechó un descuido de su rival para encajar un perfecto triángulo de brazo, con el cual logró ganar por sumisión y llevarse el título de campeón del Juiz de Fora Fight.



"Me derribó un par de veces y conectó algunos fuertes golpes, y yo pensé, 'Mierda, ¿qué carajos estoy haciendo aquí?'. Cuando conseguí el triángulo me dije a mí mismo, 'Mierda, lo voy a atrapar'. Le pedí a Dios que el asalto no terminara y luego él se rindió", explicó Alvim, quien luego de su victoria le propuso matrimonio a su novia. Y, por su puesto, ella aceptó.