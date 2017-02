No es fácil ser homosexual en un deporte de contacto por las continuas críticas que se reciben. Y fue justamente esta última por la que un hombre terminó siendo masacrado por un excampeón de boxeo, quien es uno de los pocos en ser abiertamente homosexual.



El hecho ocurrió en una peluquería de Philadelphia el pasado sábado. Yusaf Mack atacó a un hombre, quien hacía semanas lo acosaba por redes sociales por su orientación sexual.

Boxeo Yusaf Mack tiene un récord de 31–8–2. (Difusión)

Los testigos llamaron a Emergencias para que atendieran las heridas del hombre. Este terminó mal herido debido a los golpes propinados al lado del lavadero y por una secadora de cabello que le tiró encima Mack.



A pesar de que la víctima puso la denuncia, el boxeador no se arrepiente de lo sucedido. Los ataques del hombre se han intensificado a raíz del ataque.



